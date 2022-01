Quirinale, Sassoli e Gentiloni candidati? "Il Pd non sa che farsene", brutale verità dal cuore del partito

01 gennaio 2022 a

Paolo Gentiloni e David Sassoli in corsa per il Quirinale? Questi due nomi in realtà non entusiasmerebbero granché il Partito democratico, stando a quanto rivelato da un ambasciatore straniero “che ne ha viste di tutti i colori e conosce Bruxelles e dintorni come le sue tasche”, scrive il Tempo. Al quotidiano romano ha detto: “Ho tanti amici nel Pd, e non solo, e loro mi dicono che nella corsa per conquistare il Quirinale dei nomi di Paolo Gentiloni e David Sassoli non sanno che farsene”.

La fonte parla poi della figura che vedrebbe bene al Colle: “Parlamentare di lungo corso in Italia e in Europa”. Non viene fatto nessun nome, ma ecco un altro indizio: “Ora è commissario straordinario di governo per il recupero dell’ex carcere borbonico sull’isolotto di Santo Stefano a Ventotene. Piacerebbe anche a Silvio Berlusconi”. Il Tempo, allora, spiega che si tratta di Silvia Costa. Mistero svelato.

Il nome della parlamentare in realtà non è mai uscito fuori finora. In molti probabilmente nemmeno la conoscono. Chissà se l’ambasciatore ci ha visto giusto. Bisognerà capire quanto pesa la spinta europea nella intricatissima corsa al Quirinale. L’appuntamento per eleggere il prossimo capo dello Stato, intanto, si avvicina sempre di più: il successore di Sergio Mattarella dovrebbe essere eletto dal Parlamento a fine gennaio. Le personalità che possono aspirare al Colle al momento sarebbero soprattutto Mario Draghi e Silvio Berlusconi. Sicuramente i due di cui si parla di più.

