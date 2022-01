Quirinale, Marcello Sorgi: "Patto di consultazione tra Renzi e Salvini", la strategia per smarcarsi da Berlusconi

01 gennaio 2022 a

Matteo Renzi e Mattei Salvini hanno avuto un "colloquio" il 24 dicembre, nel bel mezzo "dell'aula del Senato, sotto gli occhi di tutti" e "non è detto che sia servito a individuare una strategia per risolvere il rebus del Quirinale", scrive Marcello Sorgi, su La Stampa. "È possibile che Renzi abbia chiesto a Salvini cosa aspetti a smarcarsi da Berlusconi, togliendo di mezzo il maggior ingombro della partita del Colle. Ed è logico che l'altro gli abbia risposto che verrà il momento, ma adesso è prematuro".

Secondo Sorgi tra i due c'è stato una sorta di un "patto di consultazione". Del resto il leader di Italia Viva, osserva il giornalista, "è uno dei capi del folto gruppone parlamentare di centro che potrebbe risultare determinante nel formare una maggioranza, specialmente quella semplice, di 505 voti, sufficiente dalla quarta votazione in poi" e questo patto tra i due "Mattei" "potrebbe tornare utile a entrambi, per mostrarsi padroni del numero di voti decisivo per qualsiasi candidato".

In questo scenario dunque c'è "un unico percorso in grado di mettere fuori gioco i due grandi giocolieri che da tempo, grazie alla libertà di manovra che Renzi si è auto assegnato, si preparano a recitare insieme sul palcoscenico la loro commedia", prosegue Sorgi. Si tratta della "scelta di un candidato di tutti o quasi, destinata a emarginare chi dovesse sottrarsi e produrre il risultato dell'elezione del Presidente alla prima votazione. Ma anche in quel caso, c'è da giurarci, Renzi sarebbe in prima fila ad attribuirsene il merito". Non resta che vedere che cosa succederà.

