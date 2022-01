Dino Giarrusso, colpo di testa in diretta: "Mi candido a governatore". Gelo nel M5s

03 gennaio 2022 a

A sorpresa Dino Giarrusso, ospite a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 3 gennaio, ha annunciato: "Mi candido alla presidenza della regione Sicilia". La sua intenzione è quella di correre per le elezioni regionali dell'isola del prossimo novembre. "Ovviamente mi sottoporrò alle primarie", ha chiarito la ex Iena. "innanzitutto tra gli elettori del Movimento 5 stelle e poi di tutte le forze che vorranno unirsi". Con Giuseppe Conte, ha aggiunto, "ne parleremo".

Giarrusso ha anche spiegato come è maturata la sua idea: "Ho ricevuto migliaia di messaggi di persone che mi chiedono di candidarmi alla presidenza della Regione Sicilia, mi metto a disposizione. Il modo migliore per vincere le elezioni è avere una candidatura sostenuta dai cittadini", ha sottolineato, "si può vincere solo se si è uniti contro un centrodestra che ha governato molto male".

Dichiarazioni quelle di Giarrusso che hanno lasciato di sasso i vertici del M5s. "In merito alle dichiarazioni dell'europarlamentare Giarrusso che si è dichiarato disponibile a candidarsi alla presidenza della Regione Siciliana si chiarisce che si tratta di un'iniziativa assolutamente personale non concordata con i vertici del Movimento. Non sono ancora decise le modalità delle candidature e qualsiasi anticipazione in questo senso risulta fuori luogo". Così in una nota, il Movimento 5 stelle. Mentre il leader Conte tace.

