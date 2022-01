Quirinale, Roberto Speranza e la cena a casa sua con Letta e Conte. Piano sinistro, chi porteranno al Colle

03 gennaio 2022 a

Ci manca solo che il nuovo presidente della Repubblica lo scelga Roberto Speranza. L'ipotesi che ciò possa accadere è avallata da una cena riservatissima che si sarebbe tenuta a casa del ministro della Salute con il segretario del Pd Enrico Letta e il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. Secondo quanto rivela Tomaso Labate in un retroscena sul Corriere della Sera i tre si sarebbero incontrati per parlare proprio del Quirinale. Per trovare un candidato comune.

Tre giorni prima di Natale, il ministro Roberto Speranza ha infatti invitato a casa sua Letta e Conte. "Al riparo da occhi indiscreti

i tre leader del centrosinistra hanno fissato un metodo comune e messo in piedi 'un patto di consultazione permanente' che durerà fino a quando non sarà eletto il successore di Sergio Mattarella", scrive Labate. Il loro obiettivo è quello di "lavorare a un percorso unitario".

E dunque le parole di Massimo D'Alema su un ritorno nel Pd di Articolo uno che hanno tanto infastidito i dem in realtà non dovrebbero irritarli affatto. La "griffe lettiana sul 'nuovo Pd'", osserva Labate, "l'adesione del ministro della Salute alle Agorà volute dal Nazareno e la necessità condivisa di recuperare l'antica idea di un centrosinistra modellato sul concetto del 'campo largo' sono i tre motivi pubblici che rendono le ragioni del tornare insieme superiori a quelle del rimanere separati".

