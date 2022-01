Giuseppe Conte si schianta sul Quirinale? "Paola Taverna è già pronta": il piano per fregare la leadership del M5s all'ex premier

04 gennaio 2022 a

Girano strane voci di Paola Taverna, che non sarebbe più da annoverare tra i “fedelissimi” di Giuseppe Conte, nonostante sia una dei cinque vice eletti nel nuovo corso del Movimento 5 Stelle. Stando a quanto riportato da Il Giornale, la senatrice romana si starebbe defilando sempre di più per prepararsi a un eventuale post-Conte: ma come, di già? Se lo staranno chiedendo in molti, ebbene sì.

L’ex premier potrebbe avere vita molto breve in qualità di leader dei grillini se dovesse andare a schiantarsi anche nell’elezione del nuovo presidente della Repubblica: il M5s è il gruppo parlamentare più ampio, eppure sembra l’unico che non conta assolutamente nulla nella partita, finora giocata dal centrodestra e dalle altre forze politiche. Tornando invece alla Taverna, la voce che gira all’interno del Movimento è che potrebbe diventare la nuova traghettatrice se Conte dovesse saltare sul Quirinale.

E chissà che a quel punto non possa prendere il controllo dei 5 Stelle, come era accaduto in passato a Vito Crimi, la cui reggenza in attesa di un nuovo presidente è durata parecchio. Sempre secondo Il Giornale, i rapporti tra Conte e la Taverna si sarebbero raffreddati dopo la sconfitta di inizio novembre sull’elezione del capogruppo al Senato, con il ritiro dalla corsa di Ettore Licheri che è vicino alla senatrice romana.

