Giuseppe Conte, agguato M5s sul Quirinale: "Mattarella bis", i senatori grillini fanno fuori il leader

Nessuna donna al Quirinale né tantomeno Draghi. I parlamentari del Movimento 5 stelle sono in "forte pressing per un bis di Mattarella al Colle". La linea, assolutamente contraria a quella del loro leader Giuseppe Conte, è emersa durante l'assemblea dei senatori pentastellati che si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri 3 gennaio in videoconferenza. Una linea, viene sottolineato, che vedrebbe d'accordo anche molti deputati del M5S. Il tema del Quirinale potrebbe essere affrontato anche in occasione dell'assemblea congiunta di oggi, secondo quanto viene riferito, perché alcuni parlamentari sarebbero intenzionati a sollevare la questione del metodo da adottare in casa 5 Stelle.

Secondo i senatori grillini che si sono confrontati via Zoom c'è ancora spazio per una "moral suasion" nei confronti di Sergio Mattarella affinché rimanga al suo posto. Come confida uno di loro alla fine dell'incontro al Corriere della Sera, "in una situazione emergenziale come quella odierna non si deve modificare lo status quo, è auspicabile la stabilità politica del Paese che si può realizzare solo con Mario Draghi a Palazzo Chigi e Sergio Mattarella al Quirinale". Quindi chiedono che i capigruppo di Camera e Senato "partecipino alla scelta del presidente della Repubblica in ogni fase decisionale".

In sostanza, Conte, quando si sederà al tavolo delle trattative non dovrà essere solo ma "affiancato" da Davide Crippa e Maria Domenica Castellone. Un segnale, questo, del grande caos all'interno del Movimento 5 stelle. "Noi vogliamo monitorare come si muove il nostro leader Conte in sede di trattative", sottolinea un senatore pentastellato. E qualche "malalingua" dopo l'assemblea dei senatori M5S arriva a parlare di "commissariamento" del leader.

