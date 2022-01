Quirinale, spunta il nome di Letizia Moratti. Retroscena clamoroso, chi la vuole votare a sinistra

04 gennaio 2022 a

Ha sempre detto che voleva portare una donna al Quirinale - anche se poi ha aperto anche all'eventualità che ad andarci sia Mario Draghi - e ora Giuseppe Conte che sta sondando il centrodestra alla ricerca di un possibile punto di incontro, sarebbe disposto a votare Letizia Moratti, ex sindaco di Milano e attuale vicepresidente della Regione Lombardia.

Conte però sarebbe l'unico all'interno del Movimento 5 stelle a essere disposto a votarla. La maggioranza dei senatori grillini infatti, come emerso da una assemblea che si è tenuta ieri 3 gennaio via zoom, vogliono andare in pressing affinché Sergio Mattarella resti al suo posto al Quirinale. E di conseguenza Draghi a Palazzo Chigi. Una richiesta probabilmente nata dalla disperazione visto che, riporta La Stampa in un retroscena, nessuna delle ipotesi ventilate finora da Conte raccoglie il favore di deputati e senatori. Addirittura, riporta il quotidiano torinese, la Moratti è stata contattata di recente (prima di Natale aveva incontrato Giorgia Meloni), dal leader del M5s. I due avrebbero avuto una lunga conversazione al telefono e Conte avrebbe sondato la sua disponibilità.

Ma se i parlamentari grillini sono contrari alla Moratti, perplessità sono state espresse anche da Enrico Letta, segretario del Pd, che alla luce delle divisioni interne ai Cinque stelle non nasconde preoccupazione per la tenuta dell'alleanza, che si potrebbe spaccarsi proprio sull'elezione del presidente. Un timore che nutrono anche i pentastellati convinti che nel Pd emergerà un folto esercito di franchi tiratori.

