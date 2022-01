Giuseppe Conte sfida Draghi: "Dillo chiaro e tondo". Il documento sul Covid sul tavolo del premier

05 gennaio 2022 a

Super green pass al lavoro? Obbligo vaccinale per gli over 60? Il governo sembra essere nella confusione più totale. Ma il Consiglio dei ministri in programma oggi dovrà prendere delle decisioni importanti, che incideranno non poco sulla vita degli italiani. Ogni partito presenta ovviamente delle obiezioni, spiegando il proprio punto di vista sulle questioni sul tavolo. Giuseppe Conte, in particolare, sarebbe pronto a sfidare il premier con un documento.

Il Movimento 5 Stelle, come riporta La Stampa, sarebbe "in preda a una lacerazione senza fine, indeciso se sposare o meno la linea del governo". E così il capo politico ed ex premier avrebbe preparato una lista di dieci-undici punti "da portare all’attenzione di Draghi". Un modo per compattare la compagine grillina. Nell'elenco ci sarebbe innanzitutto una richiesta al presidente del Consiglio: "Spiegare in modo chiaro e trasparente l’attuale situazione epidemiologica, ma anche le ragioni e gli obiettivi delle nuove misure restrittive".

Al centro del documento anche il rientro a scuola in sicurezza, con accesso ai tamponi e la fornitura massiccia di mascherine Ffp2, quelle che proteggono di più dal contagio. Così da garantire la presenza a scuola di tutti gli studenti. Conte e il Movimento, poi, si sarebbero espressi pure sul piano economico, chiedendo di aumentare i ristori. Infine viene sottolineato quello che loro considerano un errore: la timidezza sullo smartworking. Su questo punto il M5s avrebbe l'appoggio del Pd. In tal senso - come riporta il quotidiano torinese - il ministro del Lavoro, il dem Andrea Orlando, sarebbe intenzionato a incentivare una riflessione comune per "deideologizzare" la discussione.

