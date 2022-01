Quirinale, "Mattarella prenda nota": da Berlino, il segnale che può voler dire "bis"

05 gennaio 2022 a

E' sempre più probabile in Germania un secondo mandato di Frank-Walter Steinmeier come presidente della Repubblica. A sostenere questa ipotesi, come riporta l'Ansa, sono i vertici dell'Unione Cdu-Csu. La riconferma sarebbe quindi attesa durante il voto di febbraio per l'elezione del capo dello Stato. L'indiscrezione è trapelata dall'agenzia di stampa tedesca Dpa.

In ogni caso, non è solo la principale formazione di opposizione, la Cdu-Csu, a volere il bis. Questa stessa scelta era stata espressa in passato pure da socialdemocratici, liberali e verdi. Un pensiero unanime. Steinmeier, 66 anni, è stato designato da vari leader come una voce forte per la coesione sociale, un presidente capace di lavorare bene per la società tedesca durante la pandemia. Nei giorni scorsi il vicecapo dei socialdemocratici Hubertus Heil aveva definito Steinmeier “un caso fortunato per la democrazia".

Anche l'attuale presidente ad interim della Cdu Armin Laschet avrebbe parlato della necessità di andare avanti con "una voce autorevole" come quella del presidente Steinmeier. Molto diversa la situazione in Italia, dove invece l'attuale capo dello Stato Sergio Mattarella ha già ripetuto più volte di non essere disponibile per un secondo mandato. E risulta improbabile, se non proprio impossibile, che quanto succede in Germania possa influenzarlo. Nonostante le pressioni di alcune forze politiche che chiedono la sua rielezione, come il M5s.

