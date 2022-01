Cdm, caos sull'obbligo vaccinale: "Assolutamente insufficiente". Speranza-Lega-M5s, compromesso dopo la rissa?

05 gennaio 2022 a

Inizia a trapelare il contenuto della bozza del nuovo decreto che il governo presieduto da Mario Draghi sta per varare per provare a contenere la pandemia. L’Italia si ritrova infatti nel pieno della quarta ondata, spinta dalla variante Omicron: giorno dopo giorno aumentano gli attualmente positivi e soprattutto il numero di contagi delle ultime 24 ore, che presto sfonderà quota 200mila.

Il Consiglio dei ministri è iniziato e dovrà confermare o modificare le indicazioni emerse dalla cabina di regia: nella bozza che sta filtrando si legge che l’obbligo vaccinale “si applica a tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”. L’obbligo dovrebbe valere fino al 15 giugno, ma la data è oggetto di discussione. Sono esenti i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore”.

Per quanto riguarda invece il Super Green pass, a partire dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati, compresi quelli in ambito giudiziario e i magistrati, che hanno compiuto 50 anni per andare al lavoro dovranno esibire la certificazione verde che si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione. Tale misura dovrà essere confermata dal Cdm: il Pd vorrebbe l’obbligo vaccinale indistinto, Lega e M5s preferirebbero l’obbligo solo per gli over 60, con quest’ultimo che però dal ministro Roberto Speranza è stato ritenuto “assolutamente insufficiente”.

