Silvio Berlusconi al Quirinale, quei "segnali" dal "gruppone" grillino: "Sono libera di votarlo"

06 gennaio 2022 a

a

a

I segnali ci sono e arrivano dal "gruppone" formato dagli ex grillini ora al Gruppo Misto che non escludono di votare per Silvio Berlusconi al Quirinale. Il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani ha fatto un appello ai deputati e ai senatori ex pentastellaati. "C'è un folto gruppo di parlamentari, quelli del Misto, che non stanno in alcun partito e saranno decisivi", spiega in una intervista. Si tratta di grandi elettori che secondo il coordinatore di Fi "sono in contatto con i nostri parlamentari e dirigenti". E ancora: "Ne abbiamo un numero piuttosto consistente. Poi parleremo anche con Renzi".

"Il governo non c'è più". L'indiscreto. Dopo il CdM, Mario Draghi è sparito: voci drammatiche da Palazzo Chigi

Il numero due azzurro, riporta il Giornale in un retroscena, si rivolge direttamente ai fuoriusciti dal Movimento 5 stelle. E così nel pomeriggio ecco arrivare le prime mezze aperture dal "gruppone" sulla elezione di Berlusconi al Colle. Due dei tanti ex Cinque Stelle iscritti al Misto parlano con l'agenzia di stampa Adnkronos sull'ipotesi Berlusconi al Quirinale. Mara Lapia, deputata ora nella componente Centro Democratico, non dice di no: "Berlusconi? Sono sempre stata una parlamentare libera e voterò secondo coscienza", risponde l'ex grillina.

"Mattarella prenda nota". Una bomba: da Berlino parte l'ordine per il Quirinale? Perché quest'uomo può voler dire "bis"

Anche Rosalba De Giorgi - che ha lasciato il gruppo dei Cinque stelle a Montecitorio a maggio scorso - non chiude. Il suo atteggiamento è simile a quello di Lapia: "Io mi riservo di valutare la rosa dei candidati, i nomi che circolano. Non ho ancora un'idea precisa", dice la De Giorgi. Poi su eventuali preclusioni verso Berlusconi specifica: "Valuterò quando sarà il momento".

"Quirinale, ecco il vero rischio del Covid". Perché anche il quorum è in bilico: quello a cui nessuno aveva pensato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.