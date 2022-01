Quirinale, Matteo Orfini: "Vogliamo rieleggere Sergio Mattarella". Caos al Nazareno, che roba è il Pd

06 gennaio 2022 a

Matteo Orfini insiste per un Mattarella bis. L'idea del leader della corrente dem Giovani turchi è infatti quella di portare la proposta di un secondo mandato per l'attuale presidente della Repubblica alla riunione Pd della direzione e dei gruppi parlamentari del 13 gennaio. La mossa del deputato Orfini scompiglia le carte al Nazareno. Nicola Oddati della direzione nazionale del partito non ci sta: "Lo dico con affetto a Orfini e Verducci, ma che le aree politiche del Pd annuncino posizioni precostituite sull'elezione del presidente della Repubblica prima della riunione della direzione convocata per il 13 gennaio e prima di avere ascoltato la relazione del segretario, è proprio sbagliato".

L'invito di Oddati è chiaro: "Entriamo nella discussione come ci ha chiesto di fare Enrico Letta: con serietà, rigore e spirito realmente unitario". Che la proposta di un Mattarella bis sia un sogno accarezzato solo dalla corrente di Orfini nell'orbita dem, in fin dei conti, è tutto da vedere. Di sicuro non è questa l'indicazione data dal segretario Letta che pare si stai spostando verso Mario Draghi.

Resta il fatto che per una conferma al Quirinale dell'attuale capo dello Stato non tifano solo i Giovani turchi. Anche i senatori del Movimento 5 Stelle hanno già espresso questo desiderio. Una presa di posizione che ha scatenato l'ironia del leader di Italia viva, Matteo Renzi. Che nella sua enews, infatti, ha scritto: "E dire che Conte aveva appena annunciato, con grande enfasi, che i Cinque Stelle avrebbero sostenuto la candidatura di una donna. Spero che qualcuno ricordi a Conte che Mattarella si chiama Sergio. Ma, battute a parte, la verità è che Conte nei Cinque Stelle non controlla più niente". Neanche Letta nel Pd?

