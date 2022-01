Guido Crosetto, l'affondo contro Mario Draghi: "Questa roba dopo 2 anni di pandemia"

07 gennaio 2022 a

Tutta l'amarezza di Guido Crosetto. Sia per la pandemia, sia per la risposta che sta offrendo il governo guidato da Mario Draghi, la cui maggioranza si è indubitabilmente spaccata sull'ultimo pacchetto di norme, quello che ha introdotto l'obbligo vaccinale per over-50 e una serie di sanzioni per chi sfuggirà al siero.

Poliziotto no-vax morto suicida, il drammatico sospetto di Guido Crosetto: "In televisione..."

Il Gigante di Fratelli d'Italia prende la mira e apre il fuoco su Twitter, dove racchiude il suo pensiero nell'arco di poche parole: "Dopo due anni di pandemia, proroga dello stato di emergenza, Dpcm, DL, regolamenti, commissari, poteri speciali, miliardi, migliori al mondo fino a poche settimane fa... Stiamo montando nuovamente ospedali da campo?", conclude Crosetto, facendo trapelare tutta la sua amarezza per quanto sta accadendo. Già, sembra essere cambiato poco, anche se in verità il vaccino, se non dal contagio, ci sta proteggendo in termini di tenuta ospedaliera e vittime. E, per inciso, dalla Sicilia hanno iniziato ad arrivare le prime immagini di un ospedale da campo.

"Tanto rumore per nulla: partita-Quirinale chiusa da tempo". Bomba-Crosetto, ecco il presidente

Queste parole di Crosetto sono arrivati solo due giorni dopo un ulteriore affondo, sempre piovuto su Twitter: In sintesi mentre parliamo di super GP, di tamponi, di curve che salgono (unica nazione al mondo a dedicare così tanto tempo ed attenzione mediatica al Covid a due anni dalla comparsa) qualcuno decide che fare con 700 mld di nostro debito, trattandoli come NPL. Torna il Mes?", si interrogava Crosetto. Insomma, cupi scenari e prospettive un poco tetre...

