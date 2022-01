Quirinale, i ministri di Forza Italia contro Mario Draghi: indiscrezioni, premier verso la rinuncia

10 gennaio 2022 a

a

a

La corsa al Quirinale aspetta la decisione di Mario Draghi per entrare nel vivo. Le ultime indiscrezioni parlano di una possibile rinuncia del premier a partecipare alla corsa per il Colle. Draghi potrebbe comunicarlo già oggi, lunedì 10 gennaio, nel corso della conferenza stampa organizzata per presentare l'ultimo decreto contro la pandemia. Dietro al possibile passo indietro di Draghi - secondo alcune voci dalle sacre stanze del Palazzo - potrebbe esserci anche la spinta di alcuni ministri di Forza Italia. Retroscena che avvolgono la corsa al Quirinale che di indiscrezioni e boatos ne è già piena.

"Oggi, solo Enrico Letta e Giorgia Meloni". Retroscena-Quirinale: la clamorosa sfida segreta dietro la corsa al Colle

A sostegno della tesi che i ministri azzurri del governo Draghi abbiano spinto per la permanenza del premier a Palazzo Chigi, anche che l’ipotesi di un governo con maggioranza Ursula, con l'addio di Draghi a Palazzo Chigi, abbia messo in allarme gli stessi ministri Forza Italia, perché il partito del Cav farebbe ovviamente parte dell’esecutivo, ma a quel punto gli attuali esponenti governativi Mariastella Gelmini, Mara Carfagna e Renato Brunetta, sarebbero sostituiti da altri come Antonio Tafani e Anna Maria Bernini.

"Se Salvini e Lega fanno il suo nome..." L'indiscreto: corsa al Quirinale sconvolta. Il "presidente" che piace anchea Pd e 5 Stelle

Altra possibile questione politica, dietro le voci di un lavoro dei ministri di Forza Italia per non candidare Draghi al Quirinale, è quella che il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è il naturale candidato di centrodestra alla Presidenza della Repubblica. La rinuncia di Draghi aprirebbe scenari importanti per il Cav che si vedrebbe un avversario in meno sulla strada per il Quirinale. C'è anche da ricordare che la stessa Lega di Matteo Salvini ha già ribadito di volere che il premier Draghi rimanga a Palazzo Chigi, di fatto così portando acqua al mulino della candidatura di Silvio Berlusconi. Bisognerà attendere oggi, alle 18, le comunicazioni del premier in merito alla questione Quirinale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.