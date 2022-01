Sondaggio Swg per il TgLa7: Meloni-Salvini, aumenta il distacco. Le cifre che scuotono il centrodestra

10 gennaio 2022 a

a

a

Dopo tre settimane di pausa è tornato il sondaggio realizzato da Swg per il Tg di La7. Ma stavolta a leggerlo non è stato Enrico Mentana, bensì Paolo Celata. Il direttore era già stato sostituito anche in occasione dello speciale sulla conferenza stampa di Mario Draghi, andato in onda prima del telegiornale e condotto eccezionalmente da Alessandra Sardoni: “Spero di sostituire Mentana degnamente. Il direttore è stato fermato dalle normative anti-Covid, che ovviamente rispettiamo”.

Ma veniamo al sondaggio: tre settimane sono trascorse senza effetti per il Pd, che è ancora il primo partito italiano nelle intenzioni di voto con il suo 22,2%. I dem guidati da Enrico Letta sono gli unici sopra il 20%, anche se i Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni sono praticamente lì: sono rilevati al 19,9%, con un +0,2 rispetto a 21 giorni fa. Male invece la Lega, che perde lo 0,6 e scende al 19% tondo tondo: altro passo indietro per Matteo Salvini, aumenta il distacco virtuale nei rapporti di forza all’interno del centrodestra.

Il Movimento 5 Stelle rimane invece inchiodato al 14%, un dato che dimostra come le discussioni interne si ripercuotano anche sull’esterno: per ora la leadership di Giuseppe Conte è un flop. Risale invece Forza Italia al 7,8% (+0,4), grazie anche al rinnovato protagonismo di Silvio Berlusconi. Nelle retrovie Azione sale al 4,1%, mentre Italia Viva rimane al 2,1%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.