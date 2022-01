Virginia Raggi no-vax in incognito? "A tutto c'è un limite": le clamorose parole di Matteo Salvini

10 gennaio 2022 a

Virginia Raggi è finita al centro di una polemica politica per il fatto di essere stata fotografata mentre era in fila per un tampone. Alcuni leader politici le hanno chiesto di specificare se sia vaccinata o meno, essendo un’informazione rilevante in quanto collegata all’ex sindaca di Roma nonché attuale esponente politico del Movimento 5 Stelle. Matteo Salvini ha preso le sue difese, stavolta mettendo da parte le divergenze politiche.

“Per me è un’avversaria, sicuramente - ha dichiarato il leader della Lega - ma a tutto c’è un limite: che qualche giornale e qualche politico attacchino l’ex sindaco perché era tranquillamente in coda fuori da una farmacia romana per fare un tampone, come fanno altre migliaia di cittadini ogni giorno, è inaccettabile. Mala tempora currunt”. Tramite i social anche la Raggi si è fatta sentire per chiarire la questione: “Alcuni quotidiani hanno rilanciato una fotografia che mi riprende mentre sono in fila, insieme a decine di persone, davanti ad una farmacia in attesa di poter fare un tampone”.

"Chiariamo subito due punti: non stavo facendo nulla di illegale e non ero incognito - ha sottolineato l’ex sindaca di Roma - dobbiamo fermare questa atmosfera di caccia alle streghe. Le divise vax e no-vax, sono sbagliate perché creano partigianerie avverse e pronte a scontrarsi".

