David Sassoli morto a 65 anni: il ricovero segreto, poi il dramma. Addio al presidente del Parlamento europeo

11 gennaio 2022 a

a

a

Dopo la fuga di notizie della vigilia, il dramma nella notte: è morto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, che si è spento all'1.15. Aveva 65 anni. A togliergli la vita una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Era ricoverato nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone. A dare la notizia il suo portavoce, Roberto Cuillo. Sassoli, che lo scorso dicembre aveva annunciato l’intenzione di non ricandidarsi alla guida del Parlamento europeo. Sassoli era ricoverato da settimane, ma la notizia era stata tenuta riservata.

"Gravi complicanze al sistema immunitario". Dramma-Sassoli, il ricovero (nascosto da settimane): le sue condizioni

Giornalista, conduttore televisivo, vicedirettore del Tg1, era entrato in politica come europarlamentare del Partito democratico nel 2009. Dopo la notizia del ricovero, quando si era compresa la gravità della situazione, sono arrivate manifestazioni di affetto e solidarietà per Sassoli da istituzioni, leader politici e collegh di tutta italia ed Europa.

Sassoli solo ieri, lunedì 10 gennaio, aveva speso parole di cordoglio per Silvia Tortora, figlia di Enzo Tortora e sorella di Gaia, morta in mattinata. "Il mio cordoglio per la prematura scomparsa di Silvia Tortora. Una vita spesa per il garantismo, per la memoria del padre Enzo, vittima di malagiustizia, per un Paese più maturo e più civile", aveva twittato il presidente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.