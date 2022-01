Otto e mezzo, Sallusti ad alzo zero contro Draghi: "Un gesto di arroganza", ciò che un premier non può permettersi

11 gennaio 2022 a

a

a

Mario Draghi non risponde alle domande sul Quirinale. Vuole restare al suo posto a Palazzo Chigi o aspira a diventare il prossimo presidente della Repubblica? Il tema viene discusso in diretta da Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata di lunedì 10 gennaio. Alessandro Sallusti, che è in collegamento, osserva che "un premier che in conferenza stampa, davanti ai giornalisti e alle telecamere, dice 'non fatemi domande su questo' è innegabile che fa un gesto di arroganza".

Blitz delle cancellerie straniere a 2 settimane dal voto: Italia commissariata, dove "spediscono" Draghi

Peraltro, continua il direttore di Libero, "anche la scusa, che avrebbe una sua logica, che la conferenza è sull'emergenza Covid, Draghi stesso ha detto che 'si fa come dico io'" sulla gestione della pandemia, "cioè il rischio calcolato, eccetera". Proprio su questo, sottolinea Sallusti, "sarebbe interessante capire se questi impegni in tema Covid valgono per tutto l'anno o solo per quindici giorni". Perché è chiaro che con un premier diverso potrebbe cambiare anche la linea.

"Menzogne su vaccino e green pass". Meloni attacca dopo la conferenza: contro Draghi la denuncia di Fdi

Insomma, conclude il direttore di Libero, "anche da questo punto di vista il presidente del Consiglio è stato inopportuno. Vuoi dirci se ci sarai tu oppure no? Mi sembra una domanda legittima quella del collega de La Stampa a cui lui non ha voluto rispondere".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.