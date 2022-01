Morte David Sassoli, un retroscena straziante: "Qual è stata la sua ultima preoccupazione"

11 gennaio 2022 a

Una morte che scuote l'Italia e l'Europa, quella di David Sassoli, scomparso nella notte all'età di 65 anni. Era il presidente del Parlamento europeo e recentemente aveva rivelato che non si sarebbe ricandidato. La morte è dovuta a "una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario", così come aveva spiegato ieri, lunedì 10 gennaio, il suo portavoce, Roberto Cuillo.

David Sassoli morto a 65 anni: il ricovero segreto, poi il dramma. Quelle ultime parole del presidente

Sassoli era ricoverato dallo scorso 26 dicembre, ma lo si è scoperto soltanto ieri. Sempre Cuillo, a SkyTg24, ha spiegato che la sua "ultima preoccupazione era stata qualche giorno fa che tutto funzionasse bene nel passaggio istituzionale tra un presidente e l’altro alla prossima plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo".

Ovvio il cordoglio e i messaggi di solidarietà, a partire da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che si è detta "profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassionato, uno straordinario Presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico", ha concluso.

Toccanti le parole che gli ha riservato Mario Calabresi, su Twitter: "Il sorriso di David Sassoli non era mai finto, impostato o di maniera. Ma significava apertura al mondo, curiosità di guardare oltre lo steccato e passione. Che dispiacere che ci abbia lasciato così presto".

La solidarietà è ovviamente bipartisan. Da Matteo Salvini "una preghiera per David Sassoli". Quindi Matteo Renzi: "Lo ricordo come un uomo appassionato, un europeista convinto, un servitore delle istituzioni. Riposi in pace". Quindi le parole di Mario Draghi, che ne ha elogiato la "straordinaria passione civile e la capacità di ascolto", definendolo "un simbolo di equilibro e umiltà". E ancora, Giorgia Meloni: "È mancato, nella notte, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Una gran brava persona, un avversario leale, un uomo onesto. A nome del partito dei Conservatori e Riformisti europei e di Fratelli d'Italia esprimo sincere condoglianze alla sua famiglia e alla sua comunità politica".

"Gravi complicanze al sistema immunitario". Dramma-Sassoli, il ricovero (nascosto da settimane): le sue condizioni

Quindi i colleghi, come Antonella Clerici: "Ciao David ti ricordo quando eravamo giovani e avevamo tutta la vita davanti. Il giornalismo e la politica le tue grandi passioni. Orgoglioso italiano davvero". E ancora, Tiziana Ferrario: "Amavi il giornalismo, amavi la politica, eri antifascista e europeista. Quante discussioni, quanti ricordi, quante risate. Sono smarrita e incredula che te ne sia andato così presto.Un abbraccio a tutta la tua famiglia", conclude la collega.

