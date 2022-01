Morte David Sassoli, il portavoce: "Ha fronteggiato la più grande crisi mondiale dal dopoguerra"

Francesco Fredella 11 gennaio 2022 a

Si è spento nella notte. David Sassoli, una vita al Tg1 e poi la virata in politica, è morto all'1.15 per una grave forma di disfunzione del sistema immunitario.Stamattina nel corso di Non stop News su RTL 102.5 è intervenuto Roberto Cuillo, portavoce di David Sassoli - presidente del Parlamento europeo. Sassoli era ricoverato dal 26 dicembre nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone.

Cuillo nel corso della trasmissione del mattino condotta da Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro ha raccontato la missione politica che Sassoli ha voluto portare avanti sin dal momento del suo insediamento.

"David Sassoli si è trovato a fronteggiare forse la più grande crisi europea e mondiale dopo la Seconda guerra mondiale. Lo disse anche nel discorso d'investitura dopo la sua elezione al Parlamento europeo. Sentiva il suo compito più importante: riavvicinare le istituzioni europee ai cittadini, di ritornare all'ordine dei valori fondativi dell'Unione europea - nata per creare una comunità di uomini e donne che uscivano dalla maceria dopo la guerra e fondata su valori come solidarietà, cooperazione, pace. Dentro la vicenda della Pandemia ha guidato il Parlamento Europeo mantenendolo aperto: è stata la sfida più importante soprattutto perché in quel momento il Parlamento doveva essere aperto. C'era da approvare, condividere, proporre una legislazione che potesse aiutare i cittadini europei in un momento difficile della loro vita", ha raccontato Cuillo.

