L'aria che tira, Vittorio Feltri: "Berlusconi? Se non lo eleggono al Quirinale...". La "vendetta" del Cav, cambia il quadro politico

11 gennaio 2022 a

a

a

Si parla di Quirinale da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 10 gennaio e Vittorio Feltri spiega che "Silvio Berlusconi, essendo furbissimo, gioca una carta che forse non sarà decisiva ma mette a rumore tutto il Palazzo". Infatti, continua il direttore editoriale di Libero, "minacciando di uscire dalla maggioranza provoca della tremarella in molti parlamentari" quindi, chiosa Feltri, "io aspetterei a dare un giudizio definitivo".

"Perché il caos porterà da me". Quirinale, la profezia di Elisabetta Casellati (e quella cena a palazzo Giustiniani)

E ancora, prosegue il direttore: "Sono convinto che Berlusconi, qualora non fosse eletto presidente della Repubblica, difficilmente farebbe una mossa vendicativa di questo tipo". Il motivo è semplice, puntualizza Feltri: "È chiaro che Draghi andando al Quirinale nominerebbe il nuovo presidente del Consiglio e ne nominerebbe uno che garantirebbe continuità al governo Draghi". Purtroppo però, "dobbiamo aspettare, ci sono 120 elettori nel gruppo Misto che non si sa da che parte pendono e i grandi elettori che non sappiamo come si comporteranno. Dobbiamo attendere, con le ipotesi non si va da nessuna parte".

Retroscena: Draghi, "sì" al bis di Mattarella al Quirinale? Indiscrezioni clamorose: la verità dietro alla manovra del premier

Ma che resti tutto così, che Sergio Mattarella rimanga al Colle e Draghi al suo posto, Feltri lo esclude: "Non credo che la pandemia possa anche intercedere nella elezione del capo dello Stato. I giochi sono complessi perché il Parlamento è eterogeneo. È un gran caos".

Retroscena: Draghi, "sì" al bis di Mattarella al Quirinale? Indiscrezioni clamorose: la verità dietro alla manovra del premier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.