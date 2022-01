DiMartedì, orrore di Francesca Donato: "Spero che sulle ragioni per cui David Sassoli è morto...". Floris furioso le toglie l'audio

12 gennaio 2022 a

Incredibile, ma drammaticamente vero. Alle sparate, alle allusioni terrificanti di Francesca Donato, l'europarlamentare no-vax, ci siamo abituati, purtroppo, da tempo. Ma, sinceramente, era difficile immaginarsi che potesse arrivare a tanto. E quel "tanto" è quanto accaduto in diretta tv a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, nella sua prima puntata di questo 2022, quella di ieri sera, martedì 11 gennaio.

Durante la puntata, si ricorda David Sassoli, il presidente dell'Europarlamento morto poche ore prima, all'età di 65 anni, a causa di una complicanza dovuta a un grave problema del sistema immunitario. Testimonianze di affetto, testimonianze commosse nel ricordo di una persona amata da tutti. Ed ecco che Floris chiama in causa la Donato: "Vuole unirsi nel ricordo di David Sassoli. Diamo l'occasione anche a lei, come europarlamentare".

"Voglio solo dire che col presidente Sassoli, nonostante le divergenze di punti di vista su tanti temi anche importanti abbiamo sempre mantenuto un rapporto di rispetto e serena e cordiale collaborazione. Quindi non posso che unirmi al cordoglio e manifestare le condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi amici", premette la Donato. E fin qui, tutto bene. Peccato però che a stretto giro di posta aggiunga: "Spero che anche questo aspetto che lo ha portato a portato a perdere la vita, le reazioni autoimmuni e le patologie autoimmuni, venga approfondito perché è un fenomeno che sta aumentando e merita attenzione da parte della comunità scientifica. Vorrei che ci si concentrasse anche di più sulla cura. Non solo sui vaccini", conclude la Donato nello sconcerto generale.

Durissimo Floris, che sgrana gli occhi e replica: "È stato chiarito più volte che non c'entra niente sul Covid, né coi vaccini d'altronde". Nel frattempo alla Donato viene chiuso l'audio, la si vede sugli schermi mentre scuote la testa e afferma "non è vero, non è vero". Un orrore, uno scandalo. Insomma, Francesca Donato, poche ore dopo la morte di Sassoli, è andata in tv a sbandierare il sospetto che, di fatto, la sua morte possa essere in una qualche misura dovuta al vaccino.

