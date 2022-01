Quirinale, il report di Nando Pagnoncelli: Draghi, Berlusconi o... la rimonta in vasca tre, chi spunta per il Quirinale

12 gennaio 2022 a

Giovanni Floris è tornato in onda su La7 con la prima puntata del 2022 di DiMartedì. E ovviamente non poteva mancare l’appuntamento con Nando Pagnoncelli, che ha mostrato e spiegato ai telespettatori gli ultimi sondaggi condotti da Ipsos appositamente per la trasmissione. Per quanto riguarda l’aspetto politico, è stata chiesta agli intervistati una preferenza tra una rosa di quattro nomi per il Quirinale.

Ne è emerso che il 21% vorrebbe Mario Draghi come prossimo presidente della Repubblica. A seguire Silvio Berlusconi con il 14%, poi Elisabetta Casellati all’8% e Marta Cartabia al 6%. Nessuno di loro è invece stata la risposta del 51%, motivata così da Pagnoncelli: “Lo vediamo dalle tante ricerche fatte negli ultimi mesi, non c’è grande interesse rispetto a questo evento così importante per la vita del nostro Paese. Gli italiani in questo momento sono molto più attenti agli aspetti legati all’emergenza sanitaria e alla situazione economica”.

Tra l’altro dal sondaggio Ipsos emerge che gli intervistati sono spaccati sulla gestione del Covid: il 47% ritiene che il governo non stia tenendo sotto controllo la situazione, mentre il 46% sì. “Affiora stanchezza - ha spiegato Pagnoncelli - e inquietudine diffusa per l’andamento dei contagi. Si vorrebbe uscire da questo incubo, ma i dati fanno segnare un elemento di incertezza anche nell’opinione pubblica”.

