L'Aria che tira, Dino Giarrusso: "Quirinale? Volevo proporre Sassoli, nessuno sapeva della sua malattia"

13 gennaio 2022 a

a

a

"I miei colleghi stanno discutendo serratamente per avere una posizione unitaria sul candidato al Quirinale". Dino Giarrusso del M5s ha parlato della corsa al Colle, durante un collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. L'europarlamentare grillino, però, ha voluto aprire una piccola parentesi su David Sassoli, ex presidente del Parlamento europeo, scomparso l'11 gennaio a 65 anni. "A Sassoli mi legava un'amicizia anche personale, nata in questi anni al Parlamento europeo, cosa molto rara, perché è difficile diventare amici quando si fa politica soprattutto in schieramenti diversi".

"Volevo proporre Sassoli al Quirinale": guarda il video di Giarrusso a L'aria che tira

Parlando di Sassoli, poi, Giarrusso ha fatto una rivelazione: "Siccome il suo mandato di presidente in Ue era in scadenza, io avevo sondato il campo insieme ad altri. Sassoli era una carta nascosta, una piccola speranza ce l'avevo. Nessuno immaginava che la sua condizione di salute fosse così drammatica, io avevo pensato di proporlo per il Quirinale".

In riferimento a uno dei candidati in corsa, Silvio Berlusconi, ha detto: "Sappiamo che lui, con tutto il rispetto, è una delle figure più divisive della storia d'Italia, in assoluto. E' uno che ha spaccato il Paese. C'è chi lo adora e chi lo detesta. Per questo mi sembra un candidato inadatto. Bisogna trovare una figura che unisce, il Paese oggi ne ha bisogno".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.