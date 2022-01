L'aria che tira, l'ex grillina fa saltare la corsa al Colle di Berlusconi: "Non mi ha convinta". Chi è questa donna, cosa confessa

13 gennaio 2022 a

Bianca Laura Granato, intercettata dall'inviata di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, conferma di essere stata chiamata da Vittorio Sgarbi che le ha passato poi Silvio Berlusconi che voleva sapere se c'era la possibilità che lei votasse il Cavaliere per il Quirinale: "Sgarbi si era già complimentato con me per alcune mie posizioni sull'obbligo vaccinale. Quindi la sua telefonata non mi ha stupito perché ci eravamo già sentiti diverse volte. Poi ho parlato al telefono direttamente con Berlusconi",

Berlusconi, racconta ancora la Granato, ex M5s e che era stata sospesa in passato dal Parlamento perché si rifiutava di mostrare il Green pass, ha iniziato con qualche battuta, mi ha detto cosa voleva fare, cosa aveva fatto. Ho ascoltato ma non mi ha fatto nessuna richiesta". Sostanzialmente, conclude la Granato, "non mi ha convinta, siamo su posizioni molto diverse".

Sgarbi, infatti, sta facendo una serie di telefonate a caccia di grandi elettori per convincerli a votare Berlusconi per il Colle. Chiama uno a uno gli indecisi: "Questo è incerto, Silvio, chiamiamolo". Quindi esegue: "Caro onorevole, ho qui accanto a me il presidente Berlusconi che vorrebbe salutarla". E dall'altro capo del telefono non si può che accettare. "Come sta?", chiede il Cavaliere. Così per una cinquantina di volte. Ad aver ricevuto la chiamata sono stati per lo più esponenti senza bandiera, come l'ex grillina Granato appunto, il leghista sardo anti pass Guido De Martini, oculista di Cagliari, che però è impossibilitato a venire a Roma il 24 gennaio.

