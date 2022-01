Quirinale, la "maledizione dell'Adriatico": la mappa che svela chi non diventerà mai presidente

13 gennaio 2022 a

Sulle elezioni del presidente della Repubblica incombe la "maledizione dell'Adriatico", ma anche "il tabù del Tevere". Si tratta, spiegano da Caterpillar Am su Rai Radio2, della "straordinaria scoperta del giudice Ardemagni: la maledizione dell’Adriatico e il tabù del Tevere hanno finora impedito l’elezione di presidenti della Repubblica nati nel lato destro della cartina geografica italiana".

A ben vedere infatti sono stati eletti sempre capi di Stato nati sul lato tirrenico dell'Italia. Basta guardare questa pianta: "La linea rossa divide le regioni in azzurro, colpite dalla maledizione dell'Adriatico, da quelle che hanno espresso almeno un presidente della Repubblica (i numeri in rosso si riferiscono ai luoghi di nascita da 1 De Nicola al 12 Mattarella).

Lazio e Umbria, si spiega ancora, sono in giallo perché seppure "esenti dalla maledizione dell'Adriatico", dal punto di vista geografico, "non hanno mai espresso presidenti per il 'tabù del Tevere'".

Infine, "la media geografica tra i luoghi di nascita dei dodici presidenti della Repubblica (indicata con una M verde) cade nel mare Tirreno tra l'Isola del Giglio e l'Isola di Montecristo".

Insomma se la maledizione fosse vera, sarà più probabile un Mattarella bis di un Berlusconi o un Casini per la prima volta al Quirinale.



