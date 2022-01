L'aria che tira, Fabrizio Roncone: "Perché Silvio Berlusconi è scandaloso". E Gasparri lo asfalta: volano stracci in tv

13 gennaio 2022 a

"Silvio Berlusconi lo si può giudicare come si vuole, ma nel campo della politica, in quello dell'impresa, dello sport e delle relazioni internazionali, ha ottenuto nel dopoguerra italiano risultati migliori di quelli che hanno ottenuto altri protagonisti": l'endorsement per il Cav arriva da Maurizio Gasparri a L'Aria che tira su La7. Il senatore di Forza Italia ha provato a spiegare perché il leader azzurro sia in grado di fare il presidente della Repubblica: "Oggi siamo preoccupati per l'energia, che è un problema serio. Come si risolve? Non mettendo solo soldi nelle tasche agli italiani, quello va fatto per l'urgenza, ma ritessendo dei rapporti internazionali con la Russia e altri Paesi che oggi sono assolutamente deficitari. Il primo a mettere intorno a un tavolo russi e americani in una fase difficile della nostra storia è stato Berlusconi".

Continuando a parlare del Cavaliere, poi, ha aggiunto: "Non va sottovalutato, ha una sua storia. Ha anche dimostrato di avere la capacità di essere terzo, appoggiando il governo Monti e il governo Draghi". Riferendosi, invece, alla cosiddetta "operazione scoiattolo", Gasparri ha detto la sua: "Quando si elegge il Presidente della Repubblica il Parlamento è un seggio e la discussione avviene tutta al di fuori, quindi non trovo per niente scandaloso se una persona vuole proporsi e contatta i parlamentari".

Immediata la replica di Fabrizio Roncone, giornalista del Corriere della Sera in studio con la Merlino: "E' scandaloso che un uomo saggio come Berlusconi cerchi di andare al Quirinale chiedendo il voto di una No Vax, è molto grave", ha detto, in riferimento alla parlamentare Bianca Laura Granato, contattata nei giorni scorsi dallo stesso Cav.

