Sondaggio Youtrend, per Giorgia Meloni dodici mesi "da premier": il clamoroso balzo di FdI

14 gennaio 2022 a

a

a

"Un punto di partenza per i ragionamenti sul Quirinale". Lorenzo Pregliasco descrive così l'ultima supermedia dei sondaggi risalenti al 30 dicembre. In collegamento con Omnibus su La7, il sondaggista di Youtrend mostra le cifre tanto attese. In testa il Partito democratico che "nel corso del 2021 ha guadagnato poco meno di 2 punti percentuali". La forza politica di Enrico Letta, rispetto al 14 gennaio dello scorso anno, porta a casa un +1,7 per cento arrivando al 21,3. Cresce molto di più Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia passa dal 16,3 al 19,6 (+3,3 per cento).

Turbo-Lega, seconda conferma in poche ore: il sondaggio che fa godere Salvini, i timori di Pd e Meloni. Le cifre

Quanto accaduto a FdI, Pregliasco lo definisce come "un travaso sostanzialmente rilevante" tra Fratelli d'Italia e Lega. Il partito di Matteo Salvini infatti perde 4,5 punti percentuali, scendendo al 19 per cento. Piccola risalita per il Movimento 5 Stelle. Dopo aver dissipato i voti del 2018, il grillini guidati da Giuseppe Conte vantano un 15,4 per cento con un +1,2.

Silvio Berlusconi, balzo di fine anno. Il sondaggio: dove vola Forza Italia, cosa c'è dietro al picco

Balzo anche per Silvio Berlusconi, Forza Italia si lascia alle spalle un 7,4 per cento toccando quota 8,1. Sia +Europa che Azione passano dal 6 al 4,8 per cento. Ben più amare le rilevazioni per Italia Viva. Matteo Renzi alla fine dell'anno non sfonda il 3 per cento. Anzi, si attesta al 2,2 perdendo un 1,1. Cifre pressoché confermate anche dal sondaggio realizzato da Swg per Enrico Mentana, in cui venivano premiati FdI e Italexit. È l'effetto dell'opposizione al governo? Chissà, certo è che per Pregliasco alla Meloni conviene andare a votare: "Ad oggi le conta pochi parlamentari nonostante i sondaggi, quindi ha tutto l'interesse a preferire le elezioni anticipate".

Il partito dei No Green pass oltre quota 30%. Sondaggio Pagnoncelli, altro che Cacciari: tsunami politico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.