Porta a Porta, Matteo Renzi umilia Massimo D'Alema: "Porta sfiga, è un dato di fatto", gelo da Bruno Vespa

14 gennaio 2022 a

a

a

Matteo Renzi è tornato. Avrà pure inforcato gli occhiali, come capita spesso agli over 40, ma la parlantina è sempre la stessa. Ospite, ieri sera, di Vespa a Porta a Porta, il leader di Italia Viva non ha lesinato commenti al vetriolo su Massimo D'Alema, con cui non c'è mai stata grande sintonia.

Renzi, patto indicibile con Franceschini. "Deve tornare", senza vergogna: chi vogliono metterci come premier

«Che D'Alema e Berlusconi si fossero messi d'accordo alle mie spalle è un dato di fatto», ha detto, «che allearsi con D'Alema porti sfiga nella gestione del presidente della Repubblica è un altro dato di fatto. Tutte le volte che appoggia un candidato non passa. Quindi per capire chi non farà il Presidente della Repubblica basta sapere chi appoggia oggi D'Alema».

"La Boschi e Renzi non si parlano più". Dago-bomba all'ombra del Quirinale: "Nelle stesse ore...", grosso caso politico

In quanto al centrodestra, il senatore di Rignano ha pronosticato che il vertice convocato oggi da Berlusconi finirà in nulla. «Faranno melina», ha detto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.