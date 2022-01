Rai, Pd e M5s in CdA votano contro l'ad di Mario Draghi: un caso clamoroso prima del Colle. Mentre Lega e Forza Italia...

14 gennaio 2022 a

C'è un grosso problema in Rai, ed è un problema politico per Mario Draghi. Il budget per il 2022, con il taglio alla terza edizione dei tg regionali e dei Tg Sport, è stato approvato dal CdA di viale Mazzini con tre voti contrari. E sono pesanti: quello di Francesca Bria, eletta consigliera in quota Pd, Alessandro Di Maio (in quota M5s) e Riccardo Laganà. Tradotto: Pd e M5s hanno votato contro il piano dell'amministratore delegato Carlo Fuortes, scelto dal premier Draghi. Semplificando ulteriormente, la rappresentante dei dem e quello dei 5 Stelle si sono messi di traverso con l'uomo del premier. Non una scelta da fare a cuore leggero e, dicono i più maliziosi, un messaggio forte e chiaro spedito a Palazzo Chigi. Soprattutto se si considera che a favore di Fuertes, e dunque di Draghi, si sono schierati Lega e Forza Italia...

Secondo quanto illustrato da Fuortes, nel 2022 si "prefigura un risultato in pareggio nonostante la presenza degli oneri legati ai grandi eventi sportivi - in particolare Mondiali di calcio in Qatar e Olimpiadi invernali di Pechino - e gli impatti negativi sul fronte della raccolta pubblicitaria derivanti dalla nuova normativa che regolamenta gli affollamenti. In quello che viene definito come 'contesto di risorse limitate', il Budget 2022 - sottolinea ancora la Rai - prosegue e intensifica il percorso di razionalizzazione dei costi operativi anche attraverso un controllo rigoroso della spesa e la chiara identificazione delle priorità aziendali. La posizione finanziaria netta - si legge ancora nella nota - si mantiene su livelli di piena sostenibilità, ancorché risenta degli impatti dei rilevanti investimenti legati al processo di refarming delle frequenze televisive e dei costi dei diritti sportivi. Il Budget 2022 si pone, inoltre, l'obiettivo di intensificare il percorso di rinnovamento tecnologico e di sviluppo digitale dell'azienda e contempla l'avvio del nuovo modello organizzativo per Generi a partire dal prossimo giugno".

Polemico il commento del deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, segretario della Commissione di Vigilanza Rai: "Cinque mesi fa Fuertes denunciava 57 milioni di deficit. Recupero impossibile in così poco tempo anche se avessero inciso pesantemente sull'organico e sul perimetro. A questo punto, comunque, non hanno più bisogno delle risorse chieste in Vigilanza (110 milioni dal fondo pluralismo, aumento del canone, tassa su telefonini e tablet, azzeramento della tassa di concessione governativa ecc.)".

