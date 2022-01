Stasera Italia, Sallusti e Berlusconi candidato al Quirinale: "Si è preso qualche giorno, sfida senza ritorno"

14 gennaio 2022 a

Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, parla del "centrodestra compatto" sulla "candidatura ufficiale di Silvio Berlusconi al Quirinale" ma Alessandro Sallusti che è in collegamento la frena: "Oggi è ufficiale l'appoggio del centrodestra ad una eventuale candidatura di Berlusconi al Colle che si è preso alcuni giorni di tempo per decidere se affrontare questa sfida o no", sottolinea il direttore di Libero.



"Berlusconi si è preso qualche giorno". Sallusti a Stasera Italia, guarda il video

Che prosegue: "Bisogna ultimare i conti e vedere se ce la fa perché questa è una sfida senza ritorno per Berlusconi", dice ancora Sallusti: "E' una scommessa secca, non c'è possibilità di rivincita". Quindi, aggiunge il direttore: "Se Berlusconi si candida o diventa presidente della Repubblica o probabilmente esce della scena politica e molto probabilmente, se non ce la fa, vuol dire che nel centrodestra qualcuno lo ha tradito e quindi anche il centrodestra potrebbe cambiare".

Insomma, insiste Sallusti, questa per il Cavaliere "è l'ultima sfida decisiva, senza rivincita". Del resto, secondo diversi retroscenisti, i 505 voti necessari alla quarta votazione far andare Silvio Berlusconi al Quirinale non ci sono e il Cavaliere rischia quindi di prendere una bella batosta che avrebbe anche pesanti conseguenze politiche sulla tenuta e sul futuro di Forza Italia.

