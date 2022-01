Francesco Rutelli al Quirinale, il nome giusto ma tra 7 anni

Fausto Carioti 16 gennaio 2022 a

Caro Carioti, premesso che, a mio avviso, è meglio avere Mario Draghi per sette anni, con garanzia di invariato prestigio nazionale e di controllo su questo agitato parlamento, piuttosto che tenerlo un anno ulteriore a palazzo Chigi e poi perderlo per sempre, mi permetto di suggerire un nome da inserire in un eventuale "piano B". Ne voglio tratteggiare solo il profilo, che lei individuerà immediatamente: ex ottimo sindaco di Roma ed ex segretario del partito Radicale, la di cui signora è abile e quotata figura televisiva e giornalistica. Ho sempre avuto una buona impressione di lui, per lo stile, l'equilibrio intellettuale e la pacatezza espressiva. Credo che Salvini, dati i buoni rapporti che in questi ultimi tempi ha con il partito Radicale, potrà valutarlo non proprio di sinistra e proporlo agli alleati. Forse anche la sinistra non aspetta di meglio. Certo, sembra una proposta spiazzante, "alla Renzi", ma in mancanza di meglio, visti i papabili...



Gaetano Dell'Orto





Caro signor Dell'Orto, nel grande tritacarne dei nomi per il Quirinale mancava solo quello di Francesco Rutelli, e adesso sta provvedendo a infilarcelo lei. Sull'«ottimo sindaco» avrei avuto molto da ridire qualche anno fa, ma visti quelli che sono arrivati in Campidoglio dopo di lui, debbo riconoscere che l'ex pupillo di Marco Pannella è stato di gran lunga «er meno peggio» degli ultimi decenni. Condivido pure gli apprezzamenti che lei fa sul suo carattere, ma da qui a farne il candidato del centrodestra ce ne passa. Le rispondo, quindi, che per lo schieramento che ha la maggioranza relativa dei 1.009 grandi elettori sarebbe una sconfitta puntare su uno che ha trascorso l'intera carriera politica sul fronte opposto, anche come candidato premier dell'Ulivo. Un pedigree diverso, insomma, è necessario. Mi piacerebbe molto, invece, se i rapporti di forza fossero diversi e a candidarlo fosse il centrosinistra: in quel caso, credo che sul nome di Rutelli sarebbe saggio convergere. Vedrà che ne riparleremo, magari tra sette anni.

