Gianluigi Paragone, "sarebbe tempo perso": Quirinale, lo sfregio a Silvio Berlusconi

17 gennaio 2022 a

a

a

"Silvio Berlusconi non mi ha chiamato, sapeva benissimo che sarebbe stata una fatica inutile": Gianluigi Paragone ha fatto sapere di non essere stato contattato dal leader di Forza Italia e in un'intervista ad Affariitaliani ha rivelato di avere già un nome su cui puntare per il Quirinale: "La posizione nostra è ampiamente nota". Lui, insieme agli ex grillini confluiti in Alternativa c’è, sembra essere favorevole solo al nome dell’ex vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, Paolo Maddalena: "E’ il nome che io feci già tempo fa, da parecchio è il nostro candidato. Si tratta di una personalità che unisce tutto il fronte anti-Draghi".

"Dalla Lega, una proposta seria". Quirinale, la bomba di Matteo Salvini: quando si decide sul futuro di Berlusconi

Niente da fare pure sul nome di Mario Draghi: "Dovunque lo metti per me è un pericolo, è un avversario politico e un nemico culturale. Al quarto, al quinto, al sesto scrutinio", ha detto il fondatore di ItalExit. Che poi si è detto contrario a qualsiasi nome venga proposto dal centrodestra, spiegandone anche il motivo: "Prima di presentare un nome, deve togliere tutti gli obblighi vaccinali, green pass e super green pass, altrimenti per me non c’è dialogo".

Video su questo argomento "Se non per tutti, per tanti": Quirinale, la soffiata di Matteo Salvini sulla proposta leghista

Molto duro il suo pensiero sulla coalizione di destra: "Per ripulirsi deve ammettere di aver sbagliato e fare marcia indietro sui provvedimenti che ha sostenuto. Solo allora e se contestualmente avanzasse il nome di qualcuno che ha un profilo uguale a quello di Paolo Maddalena sarei disposto a ragionarci dal quarto voto. Ma all’orizzonte non c’è nulla di tutto questo".

"Il sondaggio che mi ha spaventato e non ho pubblicato". Quirinale, D'Alimonte-choc: cosa svelano i numeri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.