Sondaggio TgLa7, sale solo Giorgia Meloni: il crollo del Pd, un indizio a una settimana dal Quirinale?

Come ogni lunedì che si rispetti, non è venuto a mancare il sondaggio di Swg realizzato per il Tg di La7 per quanto concerne le intenzioni di voto degli italiani. Per la seconda settimana consecutiva non c’è Enrico Mentana a dare conto di quanto emerso dalla rilevazione, essendo ancora in attesa di negativizzarsi dopo aver preso il Covid.

La prima sorpresa è che, quando manca una settimana dall’inizio dei lavori per l’elezione del presidente della Repubblica, il Pd ha perso parecchio in soli sette giorni: pur rimanendo il primo partito nazionale, quello di Enrico Letta è sceso al 21,6% (-0,6). E così i Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni sono tornati ad avvicinarsi: il sondaggio Swg li dà al 20% tondo tondo, +0,1 rispetto alla precedente rilevazione. Continua a perdere terreno a poco a poco la Lega di Matteo Salvini, che è scesa al 18,8% (-0,2). In caduta libera, invece, il Movimento 5 Stelle: Giuseppe Conte è già finito? Così sembrerebbe dai sondaggi, dato che i grillini sono crollati pure sotto il 14% (13,7, -0,3).

In calo anche Forza Italia, rilevato al 7,4% (-0,4), e pure Azione fresco di unione con +Europa: il partito unico vale il 4,8% (-0,9 rispetto alla scorsa settimana). Poi ci sono i vari partitini del 2%: Sinistra Italiana e i Verdi al 2,6, Italia Viva al 2,4. Cala leggermente l’astensione, passata dal 43 al 39%.

