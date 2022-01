Quirinale, la confessione di Paolo Del Debbio: "Non lo frequento granché ma...". Chi è davvero Silvio Berlusconi

18 gennaio 2022 a

a

a

Paolo Del Debbio lo conosce bene e da tanto tempo Silvio Berlusconi. E sulla sua candidatura al Quirinale, il giornalista rivela: "Ultimamente non lo frequento un granché ma per quanto lo conosco non mollerà, io non ricordo una volta o una cosa su cui abbia mai mollato. È impossibile", dice da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata del 18 gennaio.

"Che giornata di mer**". Giuseppe Conte preso a sberle e umiliato da Dagospia: se questo è un leader

Quindi ricorda un esempio che rende bene l'idea di chi sia davvero il Cavaliere: "Come quando si diceva che voleva comprare il Monza", la squadra di calcio, e nessuno ci credeva. Alla fine lo ha comprato. Perché "quando si mette un obiettivo in testa - che ce la faccia o no è un altro discorso - che poi molli mi pare francamente impossibile", aggiunge Del Debbio.

"A prescindere dal Cav". Crisi di governo, la bomba di Sallusti; come e quando cade il governo

In questo scenario, "Matteo Salvini pensa che questa sia l'occasione per diventare il leader del centrodestra. Dare le carte per il presidente della Repubblica significa aumentare il suo potere, come accadde a De Mita quando portò Cossiga", sottolinea Del Debbio. "Chi alla fine diventa il king maker non è che il giorno dopo è quello del giorno prima. Non è la prima volta che Salvini prova a diventare il leader e questa è un'occasione d'oro".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.