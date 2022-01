Luigi Di Maio, lo "sfregio" a Berlusconi. Indiscreto dalla Farnesina: "Che fine ha fatto fare al regalo del Cav"

18 gennaio 2022 a

Annalisa Cuzzocrea ha svelato un retroscena piuttosto curioso su Luigi Di Maio e la partita del Quirinale, che vive una situazione di stallo quando ormai manca meno di una settimana all’inizio della contesa. Come è noto, a Natale Silvio Berlusconi ha spedito dei quadri in regalo a diversi parlamentari, ministri e leader di partito: decine di dipinti presi dalla sua collezione d’arte. Un gesto che non è affatto una novità, ma che acquisisce ulteriore significato dato che è stato compiuto anche in ottica Quirinale.

Tra i destinatari del “cadeaux” anche Luigi Di Maio, che però secondo la Cuzzocrea non avrebbe gradito: “Su questo - si legge su La Stampa - chi è vicino a Di Maio racconta: ‘Appena ha capito che si trattava di un quadro non ha neanche aperto al fattorino: lo ha mandato direttamente alla Farnesina, lo ha fatto mettere in una sala tra i regali istituzionali e non lo ha voluto nemmeno vedere'. Il ministro degli Esteri ha negato di aver parlato direttamente con Berlusconi, ma a Natale ha avuto una telefonata cordiale con Matteo Salvini”.

A testimonianza del fatto che Di Maio continua a intrattenere rapporti con diversi esponenti del centrodestra, a partire da Giancarlo Giorgetti. E proprio al centrodestra l’ex leader grillino pensa per trovare una soluzione in ottica Quirinale: lo scenario privilegiato è quello del Mattarella bis, che di fatto congelerebbe la situazione politica fino al termine della legislatura.

