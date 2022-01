Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza? Il vertice del copia e incolla: come si coprono di ridicolo dopo l'incontro

19 gennaio 2022 a

È gia stato soprannominato il "vertice del copia e incolla" quello tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza. I tre leader del centrosinistra infatti, al termine dell'incontro, hanno pubblicato sui propri profili Twitter lo stesso identico post. Una sorta di tweet coordinato. Roba che ha fatto molto ridere il popolo social. "Ma minc***. Ma minc**. La cosa che mi fa più ridere è #tutti. Sono davvero irrecuperabili", commenta Luca Bizzarri. E non è il solo a coprirli di ridicolo.

Tant'è. Nonostante i tre leader di Pd, M5s e Leu siano quotidiani, l'incontro di oggi era molto atteso. Sotto il palazzo dove abita Conte, a due passi da Piazza di Spagna, c’è infatti il pubblico delle grandi occasioni: un centinaio tra operatori televisivi, fotografi, video maker e cronisti. A ogni segnale, a ogni movimento davanti al portone d'ingresso, tutti si accalcano, le telecamere cozzano l'una sull'altra, i gomiti si allargano per cercare un po' di spazio. Poi escono un anziano signore con cagnolino al guinzaglio, una ragazza in tenuta da running e l'assedio si allenta.

Difficile che ci sia una sfilata dei tre leader davanti alle telecamere per le dichiarazioni di rito. Quindi la trovata alquanto discutibile: pubblicare un tweet all'unisono anziché la classica "nota congiunta". Forse Letta, Conte e Speranza volevano dare il senso di un perfetto equilibrio, di una coalizione tra pari ma il risultato è stato decisamente diverso.

Comunque il tweet "copia e incolla" recitava: "Ottimo incontro con Conte e Speranza (si leggeva in quello di Letta, ndr) Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui #tutti possano riconoscersi. Aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. Tutti abbiamo il dovere della #responsabilità".

