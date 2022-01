Vittorio Sgarbi, Silvio Berlusconi e le "garanzie" a Luigi Di Maio: "Governo, può nascere qualcosa di imprevisto"

19 gennaio 2022 a

L'ipotesi Silvio Berlusconi al Quirinale potrebbe sfumare. Stando a quanto dichiarato da Vittorio Sgarbi ai microfoni de La Zanzara, il leader di Forza Italia avrebbe assunto un altro tipo di consapevolezza. Complici le parole pronunciate da Matteo Salvini, che ha promesso: "La settimana prossima la Lega come forza responsabile e di governo, adesso e nei prossimi anni, farà una proposta che penso potrà essere convincente, se non per tutti, per tanti". Dichiarazioni che hanno fatto pensare al Cavaliere di essere stato archiviato. In realtà, quello del leader del Carroccio, era un invito all'alleato a formalizzare la sua candidatura.

In ogni caso per l'ex premier è stato un colpo basso. "Berlusconi è depresso, specie dopo le dichiarazioni di Salvini. Non è venuto a Roma, non è andato a Strasburgo. Lui, a questo punto, immagina come possibile alternativa solo Sergio Mattarella, perché gli sembra meno pericoloso - spiega Sgarbi al programma radiofonico di Radio24 -. Esclude tutti quelli del centrodestra, incluso Gianni Letta. Draghi? Berlusconi non lo vuole affatto al Colle".

Ma c'è di più, perché il leader di Forza Italia potrebbe avere ancora una chance. A svelare il retroscena del piano alternativo del Cav, il deputato del Misto impegnato in questi giorni come telefonista. "L’ultima speranza per Berlusconi sono i 5 Stelle ufficiali - prosegue il critico d'arte -. È stata indetta una riunione giovedì 21 gennaio alle 10.30: 60 esponenti del M5s si riuniscono per dare un loro nome per il Quirinale. Se Berlusconi garantisce a Di Maio il posto di ministro degli Esteri in cui c'è Salvini al ministero dell’Interno, con un presidente del Consiglio che faccia da garante sul modello di Giuseppe Conte, può nascere qualcosa di imprevisto". Uno scenario non così remoto, visto che "Di Maio guarda al centrodestra. In questo esecutivo sarebbe escluso il Pd: con 450 voti dal centrodestra e con 60-70 dei 5 Stelle, Berlusconi potrebbe farcela. Sarebbe clamoroso".

