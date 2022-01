Cloris Brosca, la "zingara" in missione ad Arcore: in un "pizzino", le indiscrezioni clamorose su Berlusconi

19 gennaio 2022 a

C’è una lettera molto particolare che sta girando nei ristoranti della Capitale, descritti come “teatro degli accordi decisivi”. A darne conto è affaritaliani.it, che evidentemente ha messo la mani su questo testo piuttosto strano e che sta facendo sorridere alcuni leader politici, altri un po’ meno. Partendo dal presunto crollo delle ambizioni quirinalizie di Silvio Berlusconi, la cui candidatura nelle ultime ore ha perso quota per mancanza di voti, un misterioso autore ha evocato Cloris Brosca.

Si tratta dell’attrice che interpretava la Zingara televisiva: nella lettera si immagina che il Cav l’abbia convocata ad Arcore per cercare di comprendere com’è possibile che la sua candidatura stia naufragando. La risposta risiederebbe in una maledizione collegata alla “Luna Nera”, un piccolo pupazzo di stoffa che avrebbe portato sfortuna ai politici entrati a contatto con esso. “Non si sa come - si legge nel testo riportato da affaritaliani.it - quando e perché la stessa sarebbe finita sotto le mani dell’ignaro Matteo Salvini”.

“Subito il governo Conte finisce la sua marcia e nonostante la rottura con Salvini è oramai ‘contagiato’ e destinato alla fine. Arriva Draghi, gonfie vele, impossibile la vicinanza ed ogni contatto con il pupazzetto della Luna Nera e le sue copie. Ma, ancora ignaro, Matteo Salvini riporta tutto ad Arcore. Bastano due riunioni, una letterina ‘infettata’ e cade ogni speranza per Berlusconi al Colle. Silvio vuole però vederci chiaro e capire dalla bella zingara se è ancora possibile pescare il Matto o quantomeno la Ruota della Fortuna. Al rogo la Luna Nera e tutti felici e contenti”.

