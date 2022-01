Quirinale, Mario Draghi verso la presidenza? Tam-tam dopo le consultazioni: il nome a sorpresa del prossimo premier

20 gennaio 2022 a

Mentre la partita del Quirinale sembra essere in stallo, qualcosa invece si starebbe muovendo sul fronte governo. Se alla fine, infatti, fosse davvero Mario Draghi a spuntarla su tutti gli altri candidati al Colle, bisognerebbe pensare subito al suo successore a Palazzo Chigi. Anche perché il nome dell'attuale premier continua a essere il più forte tra tutti quelli in campo. Le parti politiche, comunque, sarebbero d'accordo su un punto: prima di lasciarlo andare via, è necessario capire chi può sostituirlo. Qualcuno in grado di scongiurare il rischio di elezioni anticipate, che molti parlamentari vogliono evitare.

Un altro requisito per l'eventuale successore di Draghi sarebbe la capacità di garantire continuità di governo, soprattutto sui temi più caldi come il Pnrr. Probabile, quindi, che la scelta ricada su una figura tecnica. Un nome sul tavolo - scrive La Stampa - è quello di Filippo Patroni Griffi, presidente uscente del Consiglio di Stato e prossimo giudice della Corte costituzionale. Il suo profilo non incontrerebbe le resistenze di nessun partito.

Stando al retroscena del quotidiano torinese, un altro nome è quello di Elisabetta Belloni, attuale capo del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. La sua figura non dispiacerebbe a Mario Draghi. E' stato lui stesso infatti ad assegnarle la posizione che ha adesso. Di lei, inoltre, avrebbe una grande stima. L'ipotesi-Belloni, però, è molto incerta, anche per via del ruolo delicato che ricopre. Nulla esclude che al posto di Draghi arrivi l'attuale ministro dell'Economia, Daniele Franco, di cui il banchiere si fida molto. Anche se il nome più caldo sarebbe quello di Vittorio Colao, ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale. L'ipotesi "politica", invece, vedrebbe Dario Franceschini al vertice nel caso in cui la Lega uscisse dal governo. Se invece il Carroccio rimanesse nella maggioranza, a Palazzo Chigi potrebbe arrivare Franco Frattini, appena eletto presidente del Consiglio di Stato.

