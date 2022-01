Quirinale, "stop and go": l'ultima trovata di Roberto Fico per far votare gli elettori positivi al Covid

20 gennaio 2022 a

a

a

Roberto Fico sta lavorando per organizzare, come presidente della Camera, il voto per l'elezione del Capo dello Stato. Il Covid sta provocando grandi tensioni perché bisogna decidere cosa fare con i parlamentari positivi. Il presidente della Camera ha proposto ai partiti di allestire un "drive in elettorale" nel parcheggio della Camera, per consentire ai positivi o a chi è in quarantena di votare.

"Loro non possono votare". Quirinale, il golpe di Roberto Fico contro Berlusconi: gioco infimo, ira del centrodestra

Adesso la palla passa al governo che dovrà capire se le norme vigenti bastano o vanno adeguate per permettere ai grandi elettori la possibilità di arrivare al seggio. Durante la riunione dei capigruppo a Montecitorio molti parlamentari si sono espressi a favore della proposta di Fico, ma secondo la maggioranza serve proprio l'intervento del governo.

Un trabocchetto sulla scheda, così Roberto Fico e la sinistra vogliono sabotare la corsa di Berlusconi al Quirinale

Di questa ipotesi ne sono convinti Debora Serracchiani (Pd) e Davide Crippa (M5s). Inoltre Crippa chiede di accelerare sul Green pass per quei deputati diventati negativi che non lo hanno ancora ricevuto, visto che ci sono ritardi di diversi giorni in alcune Regioni. Per il parlamentare dei Cinquestelle serve anche una soluzione per alloggio e per gli spostamenti dei positivi che non hanno una casa o un'automobile a Roma. Insomma non sarà una cosa facile organizzare l'elezione del nuovo Capo dello Stato, come anche trovarlo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.