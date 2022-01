Quirinale, la rivelazione di Marzio Breda a Stasera Italia: "Il nome coperto"

20 gennaio 2022 a

a

a

Si parla delle elezioni per il nuovo presidente della Repubblica da Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4 nella puntata del 20 gennaio e Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera, sostiene che "il problema, come dice Romano Prodi, non è 'avere più voti ma avere meno veti'". Quindi, spiega il giornalista, "per esempio Giuliano Amato potrebbe avere una caratura perfetta, ha esperienza istituzionale, è un grande giurista. Ma sappiamo che ha delle controindicazioni insormontabili che discendono dalla sua persona". Insomma, "non vedo per nulla facile quella candidatura", prosegue Breda.

"Berlusconi divisivo? Peggio, ecco che cos'è". Michele Santoro non si smentisce, l'ultima vergogna

"Secondo me ci sono ancora dei nomi coperti", rivela il quirinalista. "Sono pochi, saranno due o tre, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, che potrebbero uscire". A questo punto la conduttrice gli chiede di dirli, ma Breda risponde: "Io non li so ovviamente ma secondo me anche Enrico Letta tiene coperto il vero candidato sul quale pensa di poter allargare la sua base di voto. E lo stesso fa il centrodestra".

"Vertice subito o ci penso io". Guerriglia-Quirinale, il diktat di Giorgia Meloni a Berlusconi

Concludento, "è un fatto che la candidatura di Silvio Berlusconi ha paralizzato le iniziative di negoziati e di trattative perché ha fatto scattare un meccanismo di incomunicabilità con il centrosinistra". "Ha ricreato il bipolarismo in qualche modo", commenta la Palombelli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.