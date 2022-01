Quirinale, Peter Gomez fa il nome: "Una donna di alto profilo, ci stanno lavorando". Ribaltone, la Belloni presidente?

21 gennaio 2022 a

Il nuovo nome per la corsa al Quirinale arriva da Peter Gomez. In collegamento con Tagadà, il programma di La7 in onda venerdì 21 gennaio, il direttore del Fattoquotidiano.it si lascia andare a una rivelazione. "C'è un nome su cui i partiti stanno ragionando, un nome coperto, io so qual è". Tiziana Panella non perde l'occasione e lo incalza: "Dicci subito di chi stai parlando". E non passa molto prima che Gomez vuoti il sacco: "È una donna di alto profilo. Piace a Lega, 5Stelle e Pd. Se andrà in porto non lo so ma ci stanno lavorando. Si tratta di Elisabetta Belloni". Messa a capo dei servizi segreti, secondo Gomez la Belloni è la figura in grado di "non far scivolare la situazione politica durante la trattativa sul prossimo governo". Per questo a Palazzo Chigi è meglio se rimane tutto così com'è, non deve cambiare nulla, "neanche un solo pezzo".

La Belloni, direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, "ha lavorato con Luigi Di Maio e con Giuseppe Conte, è legata alla Nato e agli americani - ricorda Gomez -, ha rapporti interazioni straordinari. Non dispiace alla Lega, anche se alcuni" di loro "sognano ancora un presidente di centrodestra". La sua candidatura è apprezzata anche dallo stesso premier, che l'ha nominata a capo del Dis.

Non a caso il profilo del già segretario generale della Farnesina era apparso anche a novembre per il ruolo di presidente del Consiglio nel caso in cui il premier fosse andato al Quirinale. Ad avvalorare la tesi di Gomez un retroscena del Fatto Quotidiano per cui la Belloni si sarebbe recata a Palazzo Chigi nel pomeriggio del 20 gennaio. La direttrice generale del Dis avrebbe tenuto una riunione sui temi di sua competenza, senza però vedere Draghi. In ogni caso quella della Belloni è un'ipotesi ancora incerta a causa del suo delicato ruolo.

