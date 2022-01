Otto e mezzo, Rosy Bindi: "Berlusconi? Non è facile convincerlo a tornare indietro", cosa sa sul Cav

21 gennaio 2022 a

a

a

L'elezione del prossimo presidente della Repubblica ha animato il dibattito tra gli ospiti di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Rivolgendosi a Rosy Bindi, in particolare, la conduttrice ha ricordato che domani ci sarà il vertice del centrodestra, in occasione del quale Silvio Berlusconi deciderà se sciogliere o meno la riserva sulla sua candidatura. Poi le ha chiesto: "Lei cosa si aspetta?".

Video su questo argomento "Sono solo retroscena infondati". La Baldino in soccorso di Fraccaro dopo l'incontro con Salvini

Secca la replica dell'ex ministra: "Auspico vivamente che Berlusconi prenda atto del fatto che non ci sono possibilità per il suo futuro al Quirinale e soprattutto che la sua candidatura sta bloccando la candiatura di qualcuno che possa rappresentare degnamente il Paese". Secondo l'ospite della Gruber, comunque, non è ancora detta l'ultima parola: "Il personaggio ci ha abituato a delle sorprese più di una volta. Pensavo non osasse nenache candidarsi al Quirinale. Poi so bene che se si intestardisce in una battaglia non è facile convincerlo a tornare indietro".

È stato Conte oppure Casalino? Quirinale, minacce a Fraccaro e smentita: il "pacchetto di voti", un mistero grillino

In collegamento con la Gruber anche Carlo Verdelli, direttore del settimanale Oggi, che sulla candidatura del leader di Forza Italia, ha detto: "Conoscendolo, non penso che si ritirerà domani, si riserverà di dare ancora lui le carte". Alla fine, riprendendo la parola sul Cavaliere, la Bindi ha chiosato: "Che gli si consenta da un mese a questa parte di tenere il gioco fermo è davvero grave".

"La decisione del Cav". Terminato il vertice ad Arcore, tam-tam nel centrodestra: romanzo Quirinale, la svolta decisiva?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.