Silvio Berlusconi "resterà ad Arcore" per il vertice del centrodestra: un preoccupante indizio sul "caso-Quirinale"?

Dovrebbe tenersi a Roma oggi pomeriggio alle 16 il vertice di centrodestra in occasione del quale Silvio Berlusconi deciderà se sciogliere o meno la riserva sulla sua candidatura al Quirinale. Stando a quanto trapelato finora, come riporta l'Adnkronos, il Cavaliere dovrebbe restare ad Arcore e collegarsi da remoto. Sempre via Zoom è prevista anche la partecipazione di Luigi Brugnaro, di Coraggio Italia.

Secondo voci sempre più insistenti, il leader di Forza Italia sarebbe pronto al passo indietro di fronte al pressing degli alleati, che vorrebbero una risposta definitiva sulla sua corsa al Colle. Basti pensare che l'incontro in programma oggi si sarebbe dovuto tenere già due giorni fa, giovedì scorso. Il via libera di Berlusconi al summit è arrivato ieri dopo un incontro con i vertici di Forza Italia ad Arcore.

Sempre ieri, infatti, è stata diffusa una nota congiunta: "I leader della coalizione si sono sentiti oggi al telefono, è in programma per domani, a Roma, un vertice. Il clima è cordiale e il centrodestra avrà una posizione condivisa e unitaria in occasione delle elezioni del capo dello Stato". Poco dopo Salvini ha fatto sapere, tramite un'altra nota, di aver "contattato tutti i leader" per avvisarli del vertice di centrodestra. Poi ha parlato di "lavori in corso" per una soluzione condivisa, pur senza fare nomi.

