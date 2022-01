Giorgia Meloni, "sta per esplodere una bomba": il dramma oscurato dal Quirinale, "colpa di una maggioranza sgangherata"

22 gennaio 2022 a

È una Giorgia Meloni particolarmente battagliera, quella che si approccia alle ore precedenti dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica. La partita per il Quirinale è più incerta che mai, anche perché il centrodestra attende di fare un vertice per chiarire la strategia ora che Silvio Berlusconi è praticamente uscito dai giochi. Nel frattempo, però, la leader di Fratelli d’Italia non trascura il ruolo di unica e fiera opposizione all’esecutivo presieduto da Mario Draghi.

“Le misure che il ‘governo dei migliori’ mette in campo con l’ultimo decreto, contro il caro bollette, sono del tutto insufficienti - ha dichiarato la Meloni - nessun intervento per affrontare il problema dell’indipendenza energetica nazionale, né misure immediate per alleggerire l’aumento dei prezzi dell’energia. Nulla o poco è stato fatto per le imprese messe in difficoltà in un periodo di grande crisi e per le famiglie, già duramente colpite dalla pandemia. Fdi chiede a questa maggioranza sgangherata di attivarsi per evitare una bomba economica e sociale. Non c’è altro tempo da perdere”.

Inoltre la Meloni ha attaccato il governo anche sulla scuola: “Abbiamo chiesto fin dall’inizio della pandemia di investire sull’aerazione meccanica controllata nelle scuole per combattere il contagio, ma i governi Conte e Draghi ci hanno ignorato. Siamo stati persino derisi dai soliti giornalisti allineati al potere. Ora un po’ tutti si stanno accorgendo della serietà delle nostre proposte. Il governo la smetta di perdere tempo e predisponga un piano serio”.

