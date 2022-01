Mario Draghi, avanti anche senza intesa: la strategia del caos, indiscrezioni sulla forzatura sul Colle

22 gennaio 2022 a

La fatidica data del 24 gennaio è ormai alle porte: i giochi per l’elezione del prossimo presidente della Repubblica stanno ufficialmente per iniziare. I nodi da sciogliere sono però parecchi, al momento non sembra esserci nulla di certo, se non la voglia di Mario Draghi di fare in fretta, in un senso o nell’altro. Stando a quanto riportato da Repubblica, dipendesse esclusivamente dal premier la partita per il Quirinale si chiuderebbe subito, al primo o al secondo scrutinio.

Il problema è che la sua volontà di un “governo-fotocopia” che porti a termine il lavoro che ha cominciato deve fare i conti con la dura realtà dei partiti, che sembrano in una fase di forte stallo. Informalmente Draghi starebbe suggerendo ai vari leader di impegnarsi con l’unità nazionale prima di lunedì, ma non avrebbe alcuna intenzione di spingersi oltre: ciò vuol dire che garanzie sui ministeri non ne offrirà. E il pensiero va subito a Matteo Salvini, che vorrebbe riavere il ministero dell’Interno.

Intanto però proprio al centrodestra è legato uno dei principali nodi: che cosa farà Silvio Berlusconi? Ormai la sua candidatura è tramontata, ma l’impressione è che voglia comunque essere protagonista indicando un nome: e - nonostante il primo veto dopo il vertice - potrebbe essere proprio quello di Draghi. Affinché l’operazione abbia successo, scrive Repubblica, il premier ha bisogno che l’eventuale svolta del Cav sia seguita da un accordo con la Lega per mantenere il governo pressoché identico, fatta eccezione per la guida che verrebbe assunta da Marta Cartabia o Vittorio Colao.

