Silvio Berlusconi ricoverato, ore drammatiche dopo il passo indietro: Quirinale, ora è tutto più chiaro

Nel giorno più atteso, quello del vertice di centrodestra sul Quirinale, Silvio Berlusconi non c'era. Assente. "Ma Silvio dov'è?", si interrogavano gli alleati. Al suo posto Licia Ronzulli, che ha sostituito il Cavaliere, leggendo il messaggio per suo conto.

Il punto è che Berlusconi, rivela il Corriere della Sera, da un paio di giorni è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, dal fido Alberto Zangrillo. "Nulla di grave, solo la necessità di un check-up di rito" dopo avere avuto il Covid, spiegano dal suo entourage.

Ma insomma, dietro alla mancata trasferta a Roma di Berlusconi ci sarebbero anche dei motivi di salute. E ancora, si è appreso che negli ultimi giorni, più volte Berlusconi si è recato al San Raffaele "per monitorare il proprio stato di salute, ma non è mai stato ricoverato", hanno fatto sapere.

L'ultimo ricovero risale a maggio, dall'11 al 15, quando fu costretto in ospedale per una gastrointerite. Da tempo Berlusconi soffre di una patologia infiammatoria, peggiorata dal Covid e a cui si aggiungono i problemi cardiaci (la fibrillazione atriale parossistica, un’alterazione del ritmo del cuore che l’ex premier si trascina da tempo e si riacutizza di tanto in tanto: per tenerla sotto controllo ha, da anni, un pacemaker).

Anche per questa serie di ragioni, la famiglia - Marina e Pier Silvio Berlusconi su tutti - hanno spinto il padre verso la prudenza, verso la decisione di ritirarsi dalla corsa al Quirinale. Passo indietro che poi è arrivato, per quanto soffertissimo da parte di Berlusconi, che al Colle non solo ci credeva davvero, ma soprattutto ci ambiva da tempo.

