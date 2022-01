Antonio Funiciello, il "Machiavelli" di Mario Draghi che può decidere la corsa al Colle: il vertice con Gianni Letta

23 gennaio 2022 a

Funiciello Antonio, il Machiavelli. Dice: che c'entra il capo di Gabinetto di Draghi con la presidenza della Repubblica? C'entra eccome! Altrimenti non avremmo saputo della recente visita con la quale nientemeno che Gianni Letta ha cercato di mettere ordine con lui nel gran caos che precede la probabile volata dell'ex eurobanchiere verso il Colle. Funiciello è molto più di come appare e di come vorrebbe apparire.

È un uomo coltivato e un gran conoscitore del potere quello vero: è stato anche capo di Gabinetto del premier post renziano Paolo Gentiloni, ha diretto una scuola di formazione dell'Eni e la rivista della Fondazione Leonardo, non per caso né per celia ha dedicato un libro delizioso al consigliere prototipico del Principe: "Il metodo Machiavelli" (Rizzoli). Di Funiciello si sa che ha un buon carattere e lo riversa spesso su Twitter per giocherellare con amici giornalisti o almanaccare sugli Stati Uniti che sono la sua passione e, osiamo, la sua fortuna, essendo Draghi uno dei leader italiani più convinta mente atlantisti.

Non è dato sapere se seguirebbe il premier nel caso in cui questi dovesse traslocare al Quirinale; è certo invece che il suo capo segue moltissimo i suoi consigli e - come pure Gentiloni a suo tempo - gli delega una marea di delicatissime incombenze non soltanto politiche. Sannita di Piedimonte Matese (Caserta), con il marso Letta (Avezzano) condivide fra l'altro una rocciosa origine centroitalica rivendicata in privato non senza una punta d'orgoglio. Antonio Funiciello

