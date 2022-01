Green pass, Elisabetta Gardini-choc a Controcorrente: ecco perché rischiamo la guerriglia

24 gennaio 2022 a

"Nessuno può sognarsi di togliere il pane di bocca alla gente perché non si fa il vaccino. Questo è un deterrente. Così radicalizzate le posizioni", sbotta Elisabetta Gardini, in collegamento con Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, nella puntata del 23 gennaio, dove si parla di Green pass rinforzato.

E ancora, attacca la esponente di Fratelli d'Italia: "Questo Governo non capisce che con queste scelte politiche nella gestione del Covid sta facendo le cose peggiori, sta radicalizzando le posizioni delle persone". Quindi, conclude sempre più agguerrita Elisabetta Gardini: "Non ci si può fidare di uno Stato che mette il pensionato nelle condizioni di non poter prendere la pensione e al padre di famiglia di non mettere il pane in tavola per i figli. È un unicum".

Dichiarazioni che hanno scatenato il popolo social. "Qualcuno col cervello ogni tanto lo fanno parlare in tv. Ormai siamo abituati a sentire automi che ripetono lo stesso mantra ogni giorno, non perché ragionano, ma solo per appoggiare e propagandare le scelte scellerate di questo governo", scrive uno. "Milioni di italiani stanno subendo un ricatto miserabile per obbligarli a vaccinarli. La gente come noi non molla mai", aggiunge. "Resistenza e disobbedienza civile contro uno stato che affama i propri cittadini ricattandoli ed intimidendoli con un vile ricatto. Non arretreremo di un passo", si legge ancora,

